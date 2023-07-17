Коллега погибшей на Крымском мосту назвала ее светлым и добрым человеком

Как сообщает RT , Наталья Кулик, вместе со своим мужем Алексеем, погибли в результате ЧП, что произошло на Крымском мосту. Их знакомые рассказали о том, какими они были.

По словам поделившейся, Наталья была добрым и светлым человеком. И хотя ей сейчас довольно тяжело говорить о случившемся, все же Дарья Бычкова, так зовут коллегу жертвы, вспоминает о совместной работе. Никто из других сотрудников не может поверить в то, что произошло, а принять – тем более.

Валентина Чернова, будучи соседкой погибшей пары, так же рассказала, что у Натальи и Алексея была хорошая семья. К тому же, у них осталась 14-летняя дочь. На данный момент известно, что девочка получила несколько ранений, которые оцениваются средней степенью тяжести.