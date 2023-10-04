Коллега сбежавшего в США Бурковского выставил актера на посмешище

Андрей Бурковский – известный российский актер театра и кино. Однако, на фоне СВО он покинул страну, хоть никак ранее и не комментировал решение, принятое главой государства, о чем пишет издание «Утро.ру» .

Ранее Бурковский даже скрывал от своих поклонников тот факт, что перевез семью в Соединенные штаты. Но снимки в соцсетях раскрыли все карты.

Сейчас актер демонстрирует явную аполитичность. Он даже сотрудничает с некоторыми коллегами, которые сбежали из России и негативно относятся к проведению специальной военной операции. Например, Бурковский сейчас занимается продвижением совместного проекта с Александром Молочниковым. Но режиссер зачем-то опубликовал в интернете снимок, который выставляет актера в довольно неуклюжем виде и абсурдном образе с шапочкой Статуи Свободы.