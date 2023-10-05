Коллеги и поклонники скорбят об умершей Наталии Королевой

Напомним, что народной артистки России не стало во вторник, третьего октября. Она ушла на 76-ом году жизни, оставив после себя скорбящих зрителей, близких и учеников. Ведь, как пишет издание «Утро.ру» , Наталия Васильевна была не только актрисой, но и педагогом.

Родилась она в Свердловске 5 апреля в 1948 году. Как отмечают коллеги Наталии, она отдала сцене полвека, а в иркутской драме прослужила 40 лет. Потеря для театра, а также для близких артистки, велика и невосполнима. Ведь Наталия Васильевна была талантливой актрисой и человеком с жизнеутверждающим оптимизмом.

И, даже несмотря на то, что еще недавно артистка готовилась к гастролям, все же она ушла из жизни в свои 75 лет. Уважаемый возраст не мешал ей выходить на сцену и радовать поклонников. Ну а сейчас же их охватило горе.