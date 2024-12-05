Коллеги учителя, задушившего свою жену в Красногорске, рассказали о его работе

Учитель из Красногорска, которого подозревают в убийстве своей жены, ладил с детьми и не был замешан в громких скандалах на работе. Об этом REGIONS рассказала одна из сотрудниц школы, в которой он работал.

«Никаких скандалов не было громких с ним. Маленькие дети его всегда подбегали и обнимали, когда он работал в детском пришкольном лагере», — рассказала его коллега.

По ее словам, мужчина никогда не обсуждал свою личную жизнь с другими педагогами. Она добавила, что остальных сотрудников образовательного учреждения удивило данное происшествие.

Подозреваемый в убийстве работал учителем математики и информатики в красногорской школе. Инцидент произошел 3 декабря в одной из квартир города. Мужчина 1983 года рождения поссорился со своей 41-летней женой. Причиной конфликта стало то, что женщина хотела развестись.