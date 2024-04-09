Коллектив г.о. Клин «Солнце» выступил на ПараАртиаде Московской области

Олимпиада искусств для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла в ДК «Россия» в Серпухове. Творческий коллектив из Клина, который уже побеждал на аналогичной ПараАртиаде, ярко выступил на социально-значимом событии.

Творческое мероприятие собрало 400 участников из 48 населенных пунктов. Коллектив «Солнце» из госучреждения социального обслуживания «Клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», показал свои таланты на ПараАртиаде Подмосковья. Они стали яркой частью гала-концерта, где выступали сильнейшие участники и призеры.

Зрители, среди которых и профессиональные артисты, оказали поддержку участникам из зала. Вместе они разделили свободу и радость от искусства, которое на их глазах претворили в жизнь. Люди с ОВЗ в очередной раз доказали, что способны сами создавать свою реальность, невзирая на особенности здоровья.

Отметим, Олимпиаду традиционно поддержали депутаты областной Думы и благотворительный фонд «Всегда рядом».