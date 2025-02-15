Коллектив ГосМКБ «Радуга» в Дубне награжден орденом Александра Невского

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов вручил коллективу АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» в Дубне орден Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что указ о награждении коллектива предприятия был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. В церемонии награждения участвовал генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

В копилке предприятия – это уже второй орден, впервые Орденом Октябрьской революции оно было награждено в 1983 году.

Кроме того, в ходе визита в муниципалитет Антон Алиханов посетил производственные цеха и площадки конструкторского бюро, где ознакомился с новейшими разработками, которые на сегодняшний день играют главную роль в обеспечении обороноспособности России, побеседовал с сотрудниками и руководством предприятия.

Коллектив поздравил и глава муниципалитета Максим Тихомиров. Он отметил, что высокая награда вручена за неустанную работу и важнейший ежедневный вклад в укрепление обороноспособности страны.