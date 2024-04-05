Коллектив МКУ «Ельдигино Сервис» рассказал председателю Совета депутатов Садуле о проблемах и достижениях

Директор муниципального казенного учреждения Олег Жуков провел экскурсию. Он подробно рассказал обо всех этапах работы на предприятии, представил коллектив и проинформировал о ближайших планах.

Первоочередное задание после зимнего периода времени — это уборка мусора с территории городского округа Пушкинский и проведение ямочного ремонта дорожного полотна. Ежедневно в 7:00 все сотрудники собираются на планерке, где каждый получает задание на текущий рабочий день. Сформированные бригады приступают к реализации поставленных целей. В их расположении находится 32 единицы специальной техники.

В регионе проходит месяц чистоты и благоустройства, который означает время частых субботников. Сотрудники МКУ «Ельдигино Сервис» намерены в этот период выполнить большой объем работы.

Встреча с коллективом прошла в приятной атмосфере. Безусловно, были подняты и проблемные вопросы учреждения. В ходе дискуссии были найдены и пути их решения.