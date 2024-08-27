Коллектив популярной группы Oasis объявил о своем воссоединении и старте концертов

Британская рок-группа Oasis решила воссоединиться и провести большое турне по Великобритании и Ирландии. Об этом коллектив сообщил в социальной сети Х.

Группа Oasis была создана в 1991 году и распалась через 18 лет. За время своего действия участники сумели записать в студиях семь альбомов. Она распалась из-за противоречий между ее основателями, братьями Галлахер. Теперь же, на радость большому количеству своих фанатов, коллектив объявил о возобновлении своей деятельности в старом составе.

«Вот и все, это случилось», — сообщил коллектив в соцсети.

Сразу после этого сайт, созданный для поклонников творчества Oasis, не выдержал наплыва посетителей и рухнул. Известно, что рок-группа проведет большое турне с рядом концертов по различным городам Ирландии и Великобритании.

О возможности воссоединения группы Лиам Галлахер говорил еще в прошлом году. Он заявил об этом во время съемок документального фильма, который был посвящен творчеству этой рок-группы.