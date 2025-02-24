Коллектив Центра культуры и досуга Красной Поймы подготовил для военнослужащих концерт
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
Коллектив Центра культуры и досуга Красной Поймы в честь Дня защитника Отечества организовал концерт, почетными гостями которого стали военнослужащие войсковой части 98532.
В организации мероприятия оказали поддержку представители местного отделения «Единой России» и активисты партийного проекта «Культура малой Родины».
Члены коллектива подготовили для соотечественников яркие номера. Так, на сцене выступили Даниил Кузнецов, Василий Толмачев, Ксения Василенко, Евгения Сабирова, Дарья Пименова и Анна Курушина. Каждый из участников концерта вложил в свое выступление душу. На праздничной сцене также появлялись Вадим Ибрянов, Наталья Шотина и вокальная группа «Россияночки». Целью мероприятия стала демонстрация признательности людям, чье призвание — защита Родины.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
Активист местного отделения «Единой России» Наталья Осипова выступила в роли ведущей праздничного мероприятия. Бурные овации в зрительском зале свидетельствовали об успешности концерта.
«В череде праздников есть один особый — День защитника Отечества. В самом его названии заложено благородное призвание и обязанность защищать Родину и собственный народ. Солдаты Отечества, воины России — во все времена отношение к ним, их делам и ратным подвигам было окружено ореолом патриотизма и славы. Концерт прошел под знаком хорошего настроения, и яркие улыбки на этой сцене дарились каждому зрителю», — сказала депутат Совета депутатов муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Надежда Зубрилина.