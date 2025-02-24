Коллектив Центра культуры и досуга Красной Поймы подготовил для военнослужащих концерт

В организации мероприятия оказали поддержку представители местного отделения «Единой России» и активисты партийного проекта «Культура малой Родины».

Члены коллектива подготовили для соотечественников яркие номера. Так, на сцене выступили Даниил Кузнецов, Василий Толмачев, Ксения Василенко, Евгения Сабирова, Дарья Пименова и Анна Курушина. Каждый из участников концерта вложил в свое выступление душу. На праздничной сцене также появлялись Вадим Ибрянов, Наталья Шотина и вокальная группа «Россияночки». Целью мероприятия стала демонстрация признательности людям, чье призвание — защита Родины.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Активист местного отделения «Единой России» Наталья Осипова выступила в роли ведущей праздничного мероприятия. Бурные овации в зрительском зале свидетельствовали об успешности концерта.