«Коллективный разум»: в российском регионе ускорили спасение жизней детей и мам

Перинатальный центр Ноябрьска стал настоящим цифровым хабом для спасения матерей и новорожденных со всего Ямала. Как передает интернет-издание «Ямал-Медиа», ежемесячно специалисты центра проводят около 100 телемедицинских консультаций (ТМК) для коллег из Муравленко, Губкинского, Тарко-Сале и отдаленных районов, создавая уникальную систему «коллективного врачебного разума».

Через защищенные каналы связи акушеры, гинекологи и неонатологи совместно разрабатывают тактику обследования и лечения самых сложных пациентов, что часто заканчивается согласованием экстренной госпитализации в Ноябрьск.

Один из недавних случаев показал эффективность этой практики. У беременной женщины из Губкинского на 32-й неделе внезапно ухудшилось состояние: резкие скачки сахара и давления сопровождались болями в животе. Местные врачи, вместо того чтобы действовать в одиночку, оперативно вышли на видеосвязь с ноябрьскими экспертами. Совместный консилиум в режиме реального времени позволил стабилизировать критичные показатели пациентки и четко скоординировать ее транспортировку в перинатальный центр.

В результате слаженных действий женщина благополучно родила мальчика весом 1970 граммов, несмотря на высокие риски преждевременных родов.

