Коллективы из Каширы приняли участие в фестивале «Музыкальная осень»

Народный коллектив русской песни «Родные напевы» и вокальный ансамбль «Журавушка» из городского округа Кашира стали участниками творческого фестиваля «Музыкальная осень», который прошел в Серебряных Прудах.

Мероприятие объединило более 100 жителей подмосковных городов: Видное, Ступино, Кашира, Ожерелье, Озеры, Луховицы, Серебряные Пруды, а также людей «серебряного» возраста из города Венёв (Тульская область) и города Кораблино (Рязанская область).

«Участники фестиваля радовали зрителей зажигательными танцевальными и вокальными номерами, креативными театральными постановками», — рассказали в администрации округа.

Все желающие могли принять участие в творческих мастер-классах, сделать фото на память в тематической фотозоне, а также продегустировать травяные чаи.