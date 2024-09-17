Коллективы из Павловского Посада одержали победу на Всероссийском конкурсе «Казачий круг»

На Всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг» Павлово-Посадский городской округ достойно представили два коллектива — «Ансамбль народной песни «Вечоры» и «Ансамбль народной песни «Заряночка».

Народный коллектив «Ансамбль народной песни «Вечоры» награжден дипломом Лауреата 1 степени. Образцовый коллектив «Ансамбль народной песни «Заряночка» — дипломом 2 степени. Администрация муниципалитета благодарит творческих юных горожан за достойное выступление на престижном конкурсе.

«Поздравляем участников и руководителей коллективов Ираиду и Анну Макшановых с ярким и успешным выступлением и желаем еще много-много побед в наступившем творческом сезоне!» — отметили в администрации муниципалитета.

Всероссийский фольклорный конкурс состоялся на прошлых выходных в г. Раменское. Он собрал талантливые вокальные и хореографические коллективы из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежской, Калужской, Рязанской и Липецкой областей. Победителей определяли компетентные члены жюри. Коллективы из Павлово-Посадского городского округа неоднократно завоевывали первые места на конкурсах различного уровня.