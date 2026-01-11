Коллекционер внутри себя: пациент собирал в желудке странную коллекцию

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского обнародовали архив нестандартных клинических случаев, связанных с извлечением инородных предметов из организма пациентов за последние несколько лет. Фотографии и описания были размещены в официальных соцсетях института для привлечения внимания к проблеме, пишет Лента.ру.

Медики продемонстрировали находки, извлеченные из желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Среди них — предметы быта, детали игрушек, украшения и столовые приборы. В одном из задокументированных случаев пациент доставил в отделение более двадцати магнитов, которые он проглотил в разное время. Отдельно отмечен инцидент с пожилым человеком, в мочевом пузыре которого десятки лет находился обломок карандаша, ставший ядром формирующегося камня.

Ранее врач объявил яичницу скрытым убийцей сосудов и вот почему.