Коломенец Филипп Моляков одержал победу в телешоу «Суперниндзя. Дети»

Участниками нового шоу «Суперниндзя. Дети» стали 108 ребят в возрасте от 9 до 14 лет из 49 городов России и Беларуси. При отборе обращали внимание на спортивные способности ребят, в частности, их силу и ловкость.

Коломенец Филипп Моляков участвовал в категории 11-12 лет. Одержать победу было нелегко. Только на финальной трассе пришлось преодолеть шесть препятствий: зиплайн и противоход, перевернутую лестницу и параллельные бревна, перегонки с кольцом и крылатые качели.

«Вот и мы — первые Суперниндзя дети! Благодарен всей семье за поддержку. Моей учительнице Наталье Викторовне за веру в меня. Сэнсэю по киокушин-карате за тренировки, давшие мне силу и выносливость. А также человеку, который привел меня в ниндзя-спорт, — Сергей Григорьевич, спасибо! — сказал Филипп. — Обязательно буду подавать заявку на второй сезон. Хочу в будущем стать победителем и взрослого шоу».

Филипп Моляков является воспитанником спортивного клуба «БуитПушка». Юный спортсмен неоднократно одерживал победу в гонках с препятствиями различного уровня сложности. Юный коломенец также занимается каратэ киокушинкай.