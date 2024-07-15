Коломенская больница поможет сотне студентов получить опыт в реальных условиях

Более 230 студентов колледжей и вузов пройдут летнюю практику в Коломенской больнице. Впервые учреждение примет выпускников из медицинского класса гимназии № 9. Многие из этих ребят до выпуска приходили в больницу как волонтеры или проходили мастер-классы от специалистов.

Летняя практика служит удобным способом получить опыт и полное представление о будущей профессии. Обучение выпускники проходят поэтапно, узнавая все о работе в больнице. После второго курса студенты находятся рядом со средним медперсоналом, помогают в выполнении работы, а также ставят инъекции и капельницы. После третьего курса уровень задач повышается, студенты уже активно учатся оказывать экстренную и неотложную медпомощь, находясь в приемных отделениях. Только после четвертого курса, с большим багажом знаний, они могут пройти практику в стационарных отделениях больницы. Чем выше курс — тем больше возможностей и серьезных занятий. Пройдя пятый год обучения, студенты могут приезжать к пациентам с врачами в рамках амбулаторного приема.

В Коломне практика в медучреждении реализуется с РязГМУ благодаря запуску важного проекта.

«Проект «Медицинская школа» стартовал в Коломне в 2020 году при участии Рязанского государственного медицинского университета, гимназии No 9 и Коломенской больницы. За это время медкласс выпустил более 60 человек, подавляющее большинство которых уже получают медицинскую профессию в медвузах России», – уточнила заместитель главврача Коломенской больницы по медицинской части Ольга Миронова.

У всех выпускников своя специализация и цели, но они рады возможности применять теорию на практике и все больше открывать для себя выбранную профессию. Так, выпускница медкласса Арина Коршун уже прошла два курса РязГМУ. Практику девушка проходит эндокринологическом отделении окружной больницы. В ее задачи входит помощь медсестрам, выполнение разных назначений врачей, участие в транспортировке пациентов.

Примечательно, что студенты медвузов, которые проходят практику в Коломенской больнице, остаются там уже в качестве сотрудников. Первых выпускников медкласса также будут ждать в будущем на трудоустройство.

Отметим, что всего в текущем году в медучреждении практику пройдут 230 человек: 80 будущих врачей и 150 медицинских сестер и фельдшеров.