Коломенская музшкола и ГСГУ подписали документ о партнерстве

Ректор ГСГУ Жанна Константиновна Леонова и директор музыкальной школы № 2 Коломна Янина Евгеньевна Ковалева с целью развития совместных образовательных проектов учреждений подписали договор о партнерстве.

Сотрудничество окажет положительное влияние на профессиональную подготовку студентов и предпрофессиональную – школьников. Кроме того, расширит практико-ориентированные возможности для обучения студентов ГСГУ и егорьевского Колледжа педагогики и искусства, которые намерены в дальнейшем связать свою трудовую деятельность с музыкальной сферой.

Программа сотрудничества также направлена на развитие педагогов. Преподавателям предоставят возможность посещать тематические конференции, мастер-классы и семинары, где они познакомятся с новыми разработками. На базе университета состоятся курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Полученные знания позволят подготавливать профессиональные кадры.