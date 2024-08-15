Коломенская школа стала лучшей в регионе для детей с особенностями

Школа №16 городского округа Коломна получила звание самой лучшей инклюзивной школы Подмосковья. Педагоги этого учебного учреждения представят область на всю страну.

По словам директора, школа является единственной в городском округе, которая реализует проект «Цифровые классы Подмосковья». Елена Шумейко также отметила, что жюри высоко оценили работу в этом направлении.

В дальнейшем планируется «поставить на поток обучение в гибридной форме». Благодаря этому дети, находящиеся на долгом или постоянном лечении, либо же домашнем обучении, смогут беспрепятственно получать образование.

Первые положительные результаты такого метода уже известны. Так, ученики «Цифровых классов» сдают экзамены на высокие баллы и становятся призерами в различных конкурсах, олимпиадах и чемпионатах.

Более 20% от общего числа детей, обучающихся в школе №16, имеют особые потребности. Для них здесь работает специальный лечебный кабинет охраны зрения. Необходимые условия созданы и для ребят с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также иммунной системы. Благодаря этому каждый ребенок имеет возможность получить достойное образование, оставаясь в социальной среде.