Коломенские школы передали военнослужащим еще одно устройство для выявления БПЛА

Родители школьников городского округа Коломна передали российским военнослужащим третье устройство для обнаружения БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что средства на приобретение антидроновых детекторов в сумме свыше миллиона рублей были собраны в рамках проведения благотворительной акции «Букет учителя — СВОим», организованной управлением образования муниципалитета накануне Дня учителя.

В пресс-службе администрации городского округа напомнили, что ученики и учителя школ муниципалитета отказались от приобретения цветов и передали собранные средства на покупку семи специальных мониторинговых устройств для предотвращения несанкционированного вторжения дронов.

Последняя передача посылок военнослужащим состоялась в коломенской школе № 14.