Коломенские школы-участники акции «Букет учителя – СВОим» помогли купить устройства для вычисления БПЛА

В Городском округе Коломна в рамках акции «Букет учителя - СВОим» смогли собрать более миллиона рублей для помощи военным на спецоперации. Собранную при участии школ Озер и Коломны сумму направили на закупку специальных мониторинговых устройств, которые помогут вычислять дроны.

Семь важных для участников СВО устройств удалось закупить на деньги, которые собрали неравнодушные жители Озер и Коломны, поучаствовав в необычной и полезной акции. Родители, педагоги и дети выбрали вложить средства в важное дело вместо традиционной покупки буктов учителям. К делу подошли ответственно, сумев собрать внушительную сумму. Ее хватило на семь образцов техники и материалы для плетения маскировочных сетей, которые создают в учреждениях.

Как отметила администрация округа, устройства позволяют обнаруживать БПЛА на расстоянии до 1,5 км. Это поможет оперативно предотвращать несанкционированное проникновение дронов на охраняемые территории.

«Большое спасибо родительским комитетам наших школ, это их заслуга. Благодарим каждого, кто решил стать частью большого доброго дела», — отметили в управлении образования Городского округа Коломна.

Напомним, что в акции приняли участие 18 общеобразовательных школ из Коломны и Озер.