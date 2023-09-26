Коломенские студенты плетут сети и шьют балаклавы для участников СВО

Этот учебный год начался для студентов Государственного социально-гуманитарного университета не только с лекций, но и важных жизненных уроков. Ребята откликнулись на призыв помогать участникам специальной военной операции и охотно принялись за дело.

После занятий юноши и девушки не спешат отдыхать и развлекаться, а торопятся к другим делам – плетут маскировочные сети, в мастерских шьют теплые балаклавы и рукавицы.

Опыт по изготовлению камуфляжной экипировки ребята получили еще прошлой весной. При поддержке депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой и местных предпринимателей на технологическом факультете ребята вручную сплели 13 «зеленок», каждая шесть на шесть метров.

«Они настолько прониклись этой работой, что регулярно спрашивали, когда снова понадобится их помощь. Спасибо вам и тем, кто не остается в стороне, а проявляет инициативу для общей победы! Мы делаем важные и нужные дела», – рассказала Лобышева, которая привезла в вуз все необходимое для создания сетей и балаклав.

На этот раз студенты намерены сделать три осенние и две зимние масксети. В швейной мастерской вовсю строчат машинки. Тут уже готовы 20 рукавиц и 10 балаклав.