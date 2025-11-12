Коломенские ветераны СВО объединились для поддержки десятков сослуживцев

Коломенское отделение Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья пополнилось новыми участниками — теперь местное отделение объединяет более 50 человек, что значительно усиливает возможности организации по поддержке защитников Отечества.

Торжественная церемония вручения членских билетов, шевронов и памятных медалей прошла 12 ноября при участии первого заместителя главы Городского округа Коломна Дениса Лубяного и руководителя местного отделения Ассоциации Алексея Каратеева.

Особенностью мероприятия стало то, что за военнослужащих, продолжающих выполнять боевые задачи, документы получали их близкие — это подчеркивает принцип непрерывности поддержки независимо от текущего места службы.

Отмечается, что в организации реализуется принцип «равный — равному», когда основную помощь ветеранам оказывают те, кто уже прошел путь адаптации к гражданской жизни и понимает специфические нюансы послебоевой реабилитации. Как отметил Денис Лубяной, такая система позволяет создавать эффективную среду взаимопомощи, где участники говорят «на одном языке» — от решения бытовых вопросов до психологической поддержки.

Созданная по инициативе президента Владимира Путина и курируемая губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, Ассоциация фокусируется на всесторонней поддержке не только самих ветеранов, но и их семей, что особенно важно для тех, чьи родные продолжают нести службу в зоне проведения спецоперации. Расширение окружной организации, где уже более 50 человек, создает критическую массу для реализации масштабных социальных проектов и адресной помощи.