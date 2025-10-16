Коломенские волонтеры заготовили дрова для семьи участника СВО

В Коломне оказали адресную помощь семье участника специальной военной операции, проживающей в частном доме без централизованного газоснабжения.

По поручению главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Александра Гречищева, волонтеры и сотрудники муниципального учреждения «Спецавтохозяйство» доставили Наталии Наприенко четыре кубометра дров. Этого объема достаточно для обеспечения отопления жилья на предстоящий зимний период.

Наталия, чей муж находится в зоне проведения СВО уже почти три года, осталась одна с бытовыми заботами в малонаселенной деревне.Газ им пока не провели, а впереди холодный сезон.

«Очень благодарна Александру Владимировичу и ребятам, которые привезли дрова. Сейчас, пока муж на СВО, все приходится делать самой. Но я не жалуюсь, лишь бы побыстрее все закончилось, и наши защитники вернулись домой», — говорит Наталия.

Примечательно, что Наталья, помимо ведения домашнего хозяйства, активно помогает фронту. Она координирует группу по плетению камуфляжных сетей и организует регулярную отправку продуктовых наборов для военнослужащих.

Александр Гречищев подчеркнул, что поддержка семей участников спецоперации является одним из ключевых направлений работы в рамках народной программы «Единой России». Эта практическая помощь — не разовая акция, а часть системной работы, которая в округе будет продолжаться.