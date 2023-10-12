Коломенских предпринимателей в сфере культуры и туризма приглашают принять участие в бесплатном конкурсе

В Коломне объявлен конкурс по отбору слушателей на образовательную программу «Наследие и местные сообщества».

Организаторы обещают, что семинар будет насыщенным и интересным. Авторитетные эксперты сделают акцент на моделировании проектов, формировании образа продукта, расскажут, как найти деловых партнеров, расширят кругозор. Словом, будет все, что пригодится в работе по созданию культурных и туристических кластеров.

Конкурс проводится на бесплатной основе. По его итогам комиссия определит 25 человек, которые получат приглашения на семинар. Прием заявок продолжится еще одну неделю.

Среди организаторов — Центр креативных индустрий и социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека наследия», АНО «Коломенский Посад», Деловой клуб «Наследие и экономика» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.