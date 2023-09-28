Коломенских работников туриндустрии отметили государственными наградами

В одном из самых популярных у путешественников городов Подмосковья — Коломне прошли торжества, посвященные Дню туризма.

Торжественная часть прошла в арт-квартале «Патефонка». Поздравить с профессиональным праздником работников индустрии отдыха и развлечений приехала замглавы администрации г. о. Коломна Лариса Лунькова.

«Вы – матрица всего происходящего в городе. Насколько активно работают представители вашей сферы, настолько активно развивается и весь округ», – отметила она.

Лунькова добавила также, что количество туристов, посетивших Коломну за 9 месяцев 2023-го, уже превысило данные статистики за весь прошлый год. Это говорит о правильно выбранной стратегии привлечения путешественников в город и отличном качестве контента.

Отмечен труд коломенских специалистов и на региональном уровне. Так, за плодотворный труд и большой вклад в развитие туризма на территории региона Благодарственные письма Министерства культуры и туризма Московской области вручены руководителю гастротурпроекта «Экодеревушка» Сергею Балаеву, режиссеру музейного театра PASTILA Константину Диденко, директору комплекса «Коломенский кремль» Александру Егорову и руководителю проекта «Коломенский трамвай желаний» Маргарите Тимофеевой.

Еще нескольким профессионалам городской туриндустрии выражена благодарность от у управления по культуре и туризму администрации Коломны.