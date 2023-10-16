Коломенский картофель был признан одним из лучших в России

Картофель из коломенских Озер признан одним из лучших в России. Речь идет о двух сортах подмосковного клубненосного, который вывели в городском округе Коломна.

На суд жюри представили свыше полусотни сортов картошки, выведенных из разных регионах страны. Шесть из десяти лучших были селекционированы именно в Подмосковье. А третье и четвертое места рейтинга достались представителям Коломны. Отличились сорта «Михайловский» и «Феникс», которые вывели на коломенском предприятии «Озеры». Теперь эти разновидности растения включат в госреестр селекционных достижений.

Оценивали качество картофеля дегустаторы из компании «Ви Фрай», которая является лидером по производству картошки фри, а также шеф-повара именитых ресторанов и представители сетей продуктовых магазинов.

Как отметил заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов, губернатор региона Андрей Воробьев инициировал создание фонда российских сортов картофеля, которые смогут комфортно расти в климатических условиях Подмосковья.