Коломенский кикбоксер одержал победу в финале над действующим чемпионом

Воспитанник коломенской спортивной школы по единоборствам Александр Росихин стал победителем чемпионата России по кикбоксингу. Соревнования проходили с 18 по 23 ноября в городе Каспийск Республики Дагестан.

В финальном поединке в весовой категории до 81 кг коломенский спортсмен одержал победу над действующим чемпионом страны. Турнир был посвящен памяти первого чемпиона мира по профессиональному кикбоксингу на Северном Кавказе Али Порсукова.

Чемпионат являлся отборочным этапом для формирования сборной команды России перед предстоящим чемпионатом мира в Колумбии. В соревнованиях приняли участие 650 атлетов из 59 субъектов Российской Федерации. Подготовку чемпиона осуществлял тренер-преподаватель Владимир Кочетков.