Коломенский стадион «Авангард» готовится к открытию в сентябре

Завершается процесс укладки искусственного газона с системой подогрева. Новое футбольное поле, площадь которого превышает 7000 квадратных метров, позволит спортсменам тренироваться в любое время года без перерыва в зимний период.

Укладка искусственного покрытия требует особого подхода как на этапе монтажа, так и в процессе дальнейшего использования. Рабочие фиксируют «вечнозеленый» газон, используя специальный клей и ленты. Завершающим этапом станет засыпка поверхности газона крошкой.

Перед эксплуатацией поле обрабатывается «чесалкой». После этого необходимо регулярно ухаживать за газоном с помощью специального навесного оборудования. Важно следить за поддержанием необходимого уровня резиновой крошки для комфортной игры. О подготовке и обслуживании искусственного газона рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Вячеслав Криволапчук.

На стадионе (помимо футбольного поля) расположится легкоатлетический манеж. Также на территории появятся тренажеры, беговая зона, сектор для толкания ядра, прыжковые ямы, две волейбольные площадки и многое другое. Помимо прочего здесь установлены мачты освещения, высота которых превышает 40 метров. Открытие этого спортивного объекта запланировано на сентябрь 2024 года.