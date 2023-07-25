Коломенский университет вошел в ТОП вузов страны

Одна из крупнейших платформ по поиску работы и сотрудников в мире составила рейтинг лучших вузов России 2022-2023. В почетный список попал Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне.

В администрации Городского округа Коломна отмечают, что университет вошел в рейтинг впервые. Организаторы платформы поблагодарили в поздравительном письме руководство университета за качественную подготовку студентов. Помимо почетной грамоты университет получил специальную памятную табличку «Здесь учатся будущие профессионалы».

«Ваши выпускники получают больше приглашений на собеседования, им предлагают более высокую заработную плату, а также они чаще ищут работу по специальности», – отметили организаторы платформы.

Отметим, что войти в рейтинг для вуза очень почетно. Ведь при его составлении аналитики платформы просмотрели более двух миллионов резюме выпускников отечественных вузов, которые окончили обучение в 2022 и 2023 годах.

Оценки университетов были многосоставными. В них вошло множество параметров. Так, например аналитики оценивали популярность вуза в домашнем регионе, востребованность выпускников у работодателей, уровень их ожидаемых зарплат, опыт работы и текущую трудоустроенность.