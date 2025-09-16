Коломенское отделение Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья пополнилось десятью новыми участниками

«Воинам, находящимся в зоне боевых действий, необходимо знать, что по возвращению домой они не столкнутся с одиночеством. Мы предоставляем помощь в освоении новых профессий и трудоустройстве, организуем оздоровительные и медицинские процедуры, предлагаем психологическую поддержку и консультации юристов. Наша общая задача – создать условия, при которых жители округа, принимавшие участие в специальной военной операции, а также их близкие, смогут всегда рассчитывать на необходимую поддержку», – заявил руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.