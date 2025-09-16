Коломенское отделение Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья пополнилось десятью новыми участниками
Депутат Государственной Думы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев провели торжественную передачу удостоверений участников, шевронов и памятных медалей новобранцам. Мероприятие состоялось в стенах Музея боевой славы.
«Ассоциация ветеранов специальной военной операции Подмосковья объединяет людей, которые уже продемонстрировали свою преданность Отечеству и продолжают оказывать помощь населению в мирное время. Это сообщество, состоящее из единомышленников и истинных патриотов!» - подчеркнул Александр Гречищев.
Инициатором создания Ассоциации ветеранов СВО выступил Президент России Владимир Путин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ключевая задача организации заключается в всесторонней поддержке защитников Родины и их семей. На данный момент в коломенском отделении насчитывается уже 47 участников.
«Воинам, находящимся в зоне боевых действий, необходимо знать, что по возвращению домой они не столкнутся с одиночеством. Мы предоставляем помощь в освоении новых профессий и трудоустройстве, организуем оздоровительные и медицинские процедуры, предлагаем психологическую поддержку и консультации юристов. Наша общая задача – создать условия, при которых жители округа, принимавшие участие в специальной военной операции, а также их близкие, смогут всегда рассчитывать на необходимую поддержку», – заявил руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.