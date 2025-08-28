Коломенцы передали бойцам, участвующим в СВО, уникальное робототехническое оборудование

Эдуард Зарубаев, возглавляющий общественную организацию «Наставник», передал для военнослужащих наземный робототехнический комплекс под названием «Моровей». Данная разработка способна решать широкий спектр задач: доставлять грузы весом до 50 килограммов в районы с затрудненным доступом, выполнять боевые функции, включая минирование и разминирование, вести разведывательную деятельность, оказывать огневую поддержку и даже запускать беспилотные летательные аппараты.

Вместе с робототехникой солдатам были отправлены десять спальников. Учитывая наступление холодных дней, это крайне необходимое приспособление позволит обеспечить комфортный сон и дополнительную защиту от холода в полевых условиях.

Данная инициатива — не первая от общественной организации «Наставник», которая систематически оказывает поддержку военным, стоящим на защите национальных интересов в зоне СВО.