Коломенцы посетили место гибели бронепоезда №1, почтив память павших

Делегация из Коломны посетила Смоленскую область, чтобы почтить память экипажа особого бронепоезда №1 «За Сталина!», трагически погибшего 11 октября 1941 года.

Боевая машина, построенная на Коломенском заводе, приняла свой первый и последний бой у деревни Барышово, в течение двух часов отражая атаки немецких танков и тяжелой артиллерии. Ценой собственных жизней красноармейцы выполнили критически важную задачу — задержали врага на подходе к Москве. Это были тяжелейшие часы сопротивления, в которые участники проявили огромное мужество.

На памятнике, установленном в 1987 году на 174-м километре Белорусской железной дороги, выбиты имена погибших, 80% которых составляли лучшие работники Коломенского завода. Интересно, что сам мемориал был создан на их родном предприятии.

Венок от завода в этом году возложила Марина Каткова — внучка участника войны, который работал на том самом предприятии. Помогал ей сделать символический жест памяти помогал правнук Мирон.

Подвиг коломенцев не забыт и местными жителями: в прошлом году в деревне Барышово появилась улица имени командира экипажа Петра Алыбина, погибшего одним из первых.