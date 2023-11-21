Коломна готовится дать старт волшебному сезону «Зимы в Подмосковье»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Совсем скоро, уже на следующей неделе в Коломне начнется новый сезон «Зимы в Подмосковье».
В рамках проекта губернатора Московской области в регионе обустроят свыше 40 катков. Один из них, совершенно новый и очень нарядный, разместится на площади Советской, напротив здания администрации городского округа Коломна.
Как рассказали в Администрации городского округа Коломна, каток у главной елки муниципалитета будет площадью 1 800 квадратных метров. Для удобства гостей обустроят удобные раздевалки, санитарные комнаты. В обязательном порядке будет и уличный фудкорт.
«Вместо катка на «Авангарде», где сейчас идет капитальный ремонт, лед зальют на территории хоккейной коробки и запасного поля стадиона «Труд». В Озерах два катка расположатся возле спортивного центра имени А. Гринина», – добавили в Администрации муниципалитета.