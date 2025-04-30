Коломна готовится к Дню Победы: масштабное благоустройство памятных мест

В Коломне продолжаются работы по улучшению внешнего вида мест, где расположены памятные объекты и мемориальные сооружения.

В Сергиевском поселке активно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории к мемориалу, посвященному героям и труженикам Великой Отечественной войны. В сквере у обелиска планируется разбить новые цветники и пешеходные дорожки, а памятный знак будет установлен на современном основании. За ходом работ лично следил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Сейчас специалисты заменили тротуарную плитку на главной аллее, обновили бордюры и декоративное ограждение вокруг сквера, посеяли газон и цветы, восстановили основание стелы и обновили надписи на ней. Также планируется укладка новой плитки на прилегающих дорожках.

«Через десять дней вся страна отметит знаменательную дату — День Победы. В этом году, который Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил Годом защитника Отечества, мы уделяем особое внимание воинским захоронениям и памятным местам, посвященным Великой Отечественной войне. Наша задача — обновить 154 памятника: 34 объекта будут капитально отреставрированы, а 120 — подвергнутся текущему ремонту», — сказал Александр Гречищев.

Благоустройство территории в Сергиевском затронет и прилегающую к скверу площадку, где жители поселка традиционно собираются для проведения торжественных мероприятий. Уже установлены новые скамейки, а к 90-летию поселка, которое состоится в этом году, вся зона будет полностью приведена в порядок.