Коломна готовится к лету: новая пляжная зона ждет гостей

В Коломне к началу летнего периода откроется обновленная пляжная зона на берегу реки Коломенки, получившая высокую оценку на федеральном уровне. Территорию набережной внесли в перечень лучших проектов по благоустройству, успешно реализованных в России в 2024 году.

Создание комфортного общественного пространства стало возможным благодаря победе в общероссийском конкурсе, направленном на улучшение городской среды.

«Теперь это современное и уютное место для отдыха. Здесь установили фонари и лавочки, лежаки и зонтики, туалеты с душевыми, оборудовали детскую площадку, пешеходные дорожки и удобный спуск со стороны улицы Октябрьской революции. Ближе к купальному сезону на пляже появится зона фудкорта», - рассказал глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Коломна ]

Стоит отметить, что в 2024 году, благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, в городском округе Коломна были успешно реализованы сразу три масштабных инициативы: модернизация парка Мира, реконструкция стадиона «Авангард» и создание зоны отдыха у реки Коломенки.

В текущем году стартовали и другие проекты, включая благоустройство карьера «Западный» в Озерах, парка 50-летия Октября в Колычеве, сквера у кинотеатра «Горизонт», скверов имени адмирала Горшкова, академика Макеева, а также популярной зоны отдыха «Блюдечко». Концепции всех этих проектов разрабатываются с учетом мнения жителей.