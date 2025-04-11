Коломна готовится к открытию современного Центра детского творчества

В Коломне вскоре появится уникальная площадка для состязаний юнармейцев. В настоящее время ведется масштабный капитальный ремонт Центра детского творчества, расположенного в Колычеве.

«Уже к сентябрю в обновленном двухэтажном здании оборудуют 27 кабинетов, где смогут заниматься 1500 детей», — рассказал глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Помимо привычных направлений, в программу обучения будут включены инновационные дисциплины, такие как робототехника и 3D-моделирование. Также предусмотрено два специализированных кабинета для проведения мероприятий, направленных на воспитание патриотизма.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Коломна ]

Особую ценность представляет собой то, что в центре будет создана единственная в Московской области площадка с несколькими полосами препятствий, предназначенная для подготовки и проведения соревнований юных патриотов.

На данный момент на территории ЦДТ активно ведутся строительные работы. Специалисты проводят демонтаж старой отделки, заменяют изношенную систему отопления, увеличивают размеры дверных проемов и выравнивают полы для последующей заливки стяжки. Значительный объем работ уже выполнен по обновлению кровли. Параллельно осуществляется уборка и вывоз строительного мусора, образовавшегося в результате демонтажных работ.

Ожидается, что первый учебный год в обновленном центре начнется в октябре.