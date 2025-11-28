Коломна и Озеры засияют: 60 елок и 65 световых фигур украсят города к Новому году

Коломна и Озеры готовятся к новогодним праздникам: парки, скверы и улицы городов украшают огнями и праздничными инсталляциями. В этом сезоне установят 60 елок и 65 декоративных световых фигур.

Главная городская елка уже появилась на Советской площади в Коломне. Искусственное 25-метровое дерево скоро украсят гирлянды, игрушки и звезда на макушке.

Новинки ждут посетителей обновленного парка 50-летия Октября: здесь появятся елка и световые фигуры «Шары», «Кролик с часами», «Фонтан», «Горный олень», «Зеркало», «Пингвин» и цифры 2026. А при входе жителей и гостей округа будет ждать хвойная гирлянда.