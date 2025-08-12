Коломна и Стерлитамак укрепили партнерские связи

Коломна официально заключила договор о побратимстве с городом Стерлитамак, расположенным в Башкортостане.

В Стерлитамаке (Республика Башкортостан) прошел грандиозный праздник гостеприимства под названием «Купец 2.0», собравший мастеров, артистов и многочисленных посетителей из разных уголков России и Казахстана. Среди участников была делегация и из Коломны.

На форуме округ Коломна представил свой проект «Коломна — город эмоций», нацеленный на привлечение путешественников и популяризацию культурного наследия.

В ходе фестиваля в Стерлитамаке заместитель главы администрации Коломны, Роман Панчишный, подписал договор о побратимстве с мэром Стерлитамака, Эмилем Шаймардановым.

«Данный договор станет фундаментом для конструктивного взаимодействия и реализации совместных инициатив в области креативных индустрий, экономики и туризма», - подчеркнул Роман Панчишный.

Представители обеих сторон договорились о создании площадок для объединения творческих коллективов, поддержке малого бизнеса, привлечении инвестиций и обмене передовыми практиками. Также в планах – разработка совместных туристических программ, продвижение исторических и культурных достопримечательностей, а также повышение туристической привлекательности городов.

В рамках фестиваля состоялось и совещание Совета по развитию креативных индустрий, которое возглавил руководитель Республики Башкортостан, Радий Хабиров. Главной темой этого года стал девиз «Сокровищница талантов», подчеркивающий связь культуры и традиций.