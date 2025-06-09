Коломна определила лучших танцоров на фестивале «Город танцует в парках»

«Тот номер, который мы в результате выбрали, который будет представлять Коломну, — один из самых самобытных не только здесь, в сегодняшнем концерте, а вообще в ряду всех остальных выступлений, которые мы уже отсмотрели», — отметила Катя Решетникова.