Коломна определила лучших танцоров на фестивале «Город танцует в парках»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
В парке Мира города Коломна завершился отборочный этап третьего сезона фестиваля «Город танцует в парках», который является частью масштабного проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».
На центральной площадке сошлись любительские танцевальные коллективы, студии, ансамбли и сольные исполнители, демонстрирующие широкий спектр современных танцевальных направлений.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
Оценивали выступления талантливых участников звездное жюри, состоявшее из известного российского актера, режиссера, хореографа и заслуженного артиста России Егора Дружинина, а также опытного режиссера-постановщика и хореографа Кати Решетниковой.
В результате тщательного отбора, хореографический коллектив «Гризли» и сольная танцовщица Дарья Быстрякова получили право представлять Коломну на заключительном гала-концерте фестиваля. Им предстоит сразиться за ценные призы, включая возможность присоединиться к команде Егора Дружинина «КЕД», принять участие в фестивале современного танца «Проба №» под руководством Александра Могилева или пройти профессиональную стажировку в танцевальной компании VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
«Тот номер, который мы в результате выбрали, который будет представлять Коломну, — один из самых самобытных не только здесь, в сегодняшнем концерте, а вообще в ряду всех остальных выступлений, которые мы уже отсмотрели», — отметила Катя Решетникова.