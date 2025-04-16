Коломна отмечает выдающиеся достижения школьников на олимпиаде

В стенах Картинной галереи «Дом Озерова» царила атмосфера праздника: здесь собрались выдающиеся ученики, чьи успехи не остались незамеченными. В торжественной обстановке чествовали победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Каждый присутствующий на церемонии получил заслуженное признание: благодарственные письма от главы городского округа Коломна, грамоты и приятные денежные сертификаты в качестве подарков. Эта награда стала символическим вознаграждением за упорный труд и блестящие результаты, показанные ребятами.

В этом учебном году 933 ученика из городского округа приняли участие в региональном этапе олимпиады. Из этого большого числа особо отличились 362 школьника, став победителями и призерами. Их знания и навыки позволили продемонстрировать высокий уровень подготовки.

«Вы не просто достигли высоких результатов — вы показали всему Подмосковью, насколько талантливо, целеустремленно и трудолюбиво молодое поколение городского округа Коломна», — обратилась к школьникам на торжественной церемонии заместитель главы городского округа Коломна Ирина Дмитриева.

Следует отметить, что государственная поддержка молодых талантов реализуется через широкий спектр образовательных программ. Ключевую роль в этом играет национальный проект «Молодежь и дети», реализуемый по инициативе Президента России Владимира Путина. Цель этого проекта — содействие развитию одаренной молодежи и создание условий для максимального раскрытия потенциала каждого ребенка.

В Московской области также прилагаются значительные усилия для поддержки юных талантов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев активно поддерживает развитие образовательной системы региона, предоставляя ученикам возможности продемонстрировать свои способности и достичь значительных высот.