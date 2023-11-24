Коломна подготовила для жителей и гостей округа яркие зимние развлечения

Зима постепенно вступает в свои права, а значит пришло время позаботиться о досуге для людей. В этом году городской округ Коломна подготовил масштабную программу как для жителей, так и для гостей города.

В городских музея можно будет узнать о традициях празднования Рождества и Нового года. Так, Музейная фабрика пастилы представит детский спектакль «Щелкунчик» и Новогодний гала-концерт. Музей боевой славы приглашает отметить Новый год в имперском стиле, а Усадьба купцов Лажечниковых готовит праздник в купеческих традициях.

На 8 декабря в округе намечено открытие главной коломенской елки. Новогоднюю красавицу установят на Советской площади.

А еще в первый зимний месяц в Коломне распахнут двери резиденции Деда Мороза – одна в сквере Зайцева в Коломне, вторая - в парке «Сосновый Бор» в Озерах. Пообщаться с главным новогодним волшебником можно будет совершенно бесплатно.

Кроме того, жителей и гостей ждут: ледовое шоу Ильи Авербуха, Рождественское шествие в Кремле, зимние забавы в парках и, конечно, программа в главную новогоднюю ночь.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовить парки и их инфраструктуру к зиме.