Коломна представит проект благоустройства на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды

Коломна намерена представить свои разработки по улучшению общественных пространств на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. После того, как жители выберут какое именно пространство стоит облагородить, округ подготовит проект для состязания.

На этот раз жителям предстоит выбрать из четырех предложенных вариантов. Свой голос людям надо будет отдать до 15 октября включительно и определить, какое пространство получит новый вид.

Варианты следующие - сквер в районе улицы Астахова, сквер «Блюдечко» между улицей Дмитрия Донского и набережной реки Коломенки. А также сквер вдоль улицы Пионерской и сквер имени С.Г. Горшкова вдоль улицы Гражданской.

Отдать свой голос легко. Достаточно заполнить специальную форму, пройдя по ссылке -https://forms.gle/ExieZAB74R6FXhDa9. Также высказать свое мнение можно очно в будни в администрации городского округа, заполнив анкету в кабинете 318. Возможно и прислать письмо на почту kolomna@mosreg.ru

Если проект для выбранной жителями территории победит, он получит софинансирование из федерального бюджета и будет воплощен в жизнь в ближайшее время.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.