Коломна приглашает на яблочно-книжный фестиваль

Как рассказали в администрации муниципалитета, 2 и 3 сентября здесь пройдет традиционный яблочно-книжный фестиваль. Тема этого года — «Дом, который…».

На два дня Коломна преобразится в столицу искусства. Большой и живописный сквер превратится в библиотеку под открытым небом. В «Литературной гостиной» жителей и гостей округа будут ждать интереснейшие встречи с известными писателями и начинающими авторами. Также посетителей мероприятия ждут концерты и театральные постановки.

Но не только пищей для ума будут радовать жителей и гостей округа. Любители гастрономических изысков тоже не останутся равнодушными. На «Литературной кухне» будут готовить блюда по старинным рецептам, а на фермерском рынке и «Яблочной бирже» местные производители представят свою продукцию.

Главным событием фестиваля станет открытие нового пространства «Усадьба купцов Сурановых».