Коломна приглашает на яблочно-книжный фестиваль
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Коломна]
Городской округ Коломна начал готовиться к одному из самых долгожданных событий сентября.
Как рассказали в администрации муниципалитета, 2 и 3 сентября здесь пройдет традиционный яблочно-книжный фестиваль. Тема этого года — «Дом, который…».
На два дня Коломна преобразится в столицу искусства. Большой и живописный сквер превратится в библиотеку под открытым небом. В «Литературной гостиной» жителей и гостей округа будут ждать интереснейшие встречи с известными писателями и начинающими авторами. Также посетителей мероприятия ждут концерты и театральные постановки.
Но не только пищей для ума будут радовать жителей и гостей округа. Любители гастрономических изысков тоже не останутся равнодушными. На «Литературной кухне» будут готовить блюда по старинным рецептам, а на фермерском рынке и «Яблочной бирже» местные производители представят свою продукцию.
Главным событием фестиваля станет открытие нового пространства «Усадьба купцов Сурановых».
«Метаморфозы старого родового гнезда натолкнули нас на размышления о семейных и домашних ценностях, о теме ухода и возвращения, о «месте силы» человека», — рассказала директор яблочно-книжного фестиваля Дарья Салмина.