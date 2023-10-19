Коломна принимает Всероссийские конькобежные соревнования

Крупное спортивное событие принимает местный конькобежный центр. Организовал состязания Союз конькобежцев России и РОО «Федерация Московской области по конькобежному спорту».

В этом году соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» проходят немного в другом формате. На льду между собой состязаются белорусские и российские спортсмены. Забеги продлятся в течение 4-х дней. Всего разыграют 12 комплектов медалей, при этом шесть из них уже нашли своих обладателей.