Коломна принимает Всероссийские конькобежные соревнования
Фото: [пресс-служба администрации г.о Коломна]
Сейчас в подмосковной Коломне проходят 9-е Всероссийские спортивные соревнования «Памяти Б. И. Шавырина».
Крупное спортивное событие принимает местный конькобежный центр. Организовал состязания Союз конькобежцев России и РОО «Федерация Московской области по конькобежному спорту».
В этом году соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» проходят немного в другом формате. На льду между собой состязаются белорусские и российские спортсмены. Забеги продлятся в течение 4-х дней. Всего разыграют 12 комплектов медалей, при этом шесть из них уже нашли своих обладателей.
«Соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» — одни из самых важных в нашей стране. В них всегда участвуют сильнейшие спортсмены, в недавнем прошлом именно на этих соревнованиях формировался состав нашей сборной команды на международные турниры. В этом смысле Коломна была и остается стартовой площадкой для конькобежцев. Сюда приехали сильнейшие спортсмены Беларуси, мы ждем их блестящие выступления», — подчеркнул Заслуженный Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР, Почетный гражданин Коломны Валерий Алексеевич Муратов.