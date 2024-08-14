Коломна приняла 34 ребенка из Курской области

Для прибывших детей из Курской области в городской округ Коломна на базе семейного центра «Вдохновение» организовали пункт временного размещения.

В муниципалитет прибыли 34 ребенка. Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев навестил ребят, чтобы поддержать каждого и проверить условия их размещения.

«Ребята прибыли сегодня ночью. На базе коломенского семейного центра мы подготовили для них пункт временного размещения. Сейчас наша задача — сделать все, чтобы дети чувствовали себя комфортно на новом для них месте», — сказал глава округа Александр Гречищев.

Из Курской области в Коломну в сопровождении взрослых приехали дети в возрасте от четырех до 17 лет. Всех прибывших разместили в двухкомнатных и трехместных комнатах. В центре выделили пять семейных блоков. В здании находятся медицинские работники и воспитатели, готовые оказать помощь в круглосуточном режиме. Также дежурит психолог.

«Ехали четырнадцать часов. Да, конечно, устали. Мы — кто постарше — очень хотели помочь сопровождающим, поэтому большую часть в пути общались с нашими младшими, — поделились Катя и Денис. — Мы рады, что сейчас здесь!».

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оперативно размещать прибывших в регион жителей из Курской области. Людей эвакуируют и размещают по разным городам. Поручение губернатора выполняется в каждом муниципалитете Подмосковья.

Неравнодушные жители активно собирают гуманитарную помощь, которую распределяют в центре Московской области и направляют в Курскую.