Коломна снова присоединилась к Всероссийской акции «Вода России»

«На территории Городского округа Коломна мероприятия в рамках акции «Вода России» проводятся каждый год. Локацию в селе Непецино в этот раз выбрали по запросам жителей. Люди озвучивали, что Северку нужно чистить, и мы откликнулись», — рассказала начальник управления экономического развития администрации Городского округа Коломна Надежда Пындова.

В акции приняли участие более 100 человек. Активными участниками стали сотрудники администрации, представители служб благоустройства, общественные деятели и горожане. Мусор вдоль прибрежной зоны реки убирали без помощи техники. Опиловку сухих веток и аварийных деревьев проводили с использованием спецтехники. Всего участники акции собрали 50 мешков мусора и 72 кубометра древесины. Таких результатов удалось добиться за два часа коллективной работы.

«Мы за экологию, за чистоту, за неравнодушие. Здесь, на этом берегу, гуляют наши дети. Да и самим приятно будет пройти и полюбоваться красотой, которую сегодня вернули», — говорят учителя Непецинской школы, учитель начальных классов Татьяна Колесникова и учитель информатики и математики Юлия Чуденкова.

Участники очистили от мусора и сухостоя территорию площадью 250 метров.

Акция проходит в рамках программы «Сохранение уникальных водных объектов», которая была инициирована по президентскому нацпроекту «Экология». В нынешнем году акция состоялась в округе в 10-й раз.

Акция проходит по всей территории России. Она ориентирована на улучшение экологической обстановки в стране.