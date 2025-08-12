Коломна стала декорациями для съемок нового телесериала

Сюжет фильма повествует о признанном шеф-поваре, который возвращается в родные края и становится преподавателем в местном кулинарном колледже. В главных ролях задействованы известные актеры, включая Романа Маякина, заслуженного деятеля искусств Владислава Ветрова, Тимофея Кочнева и других. Зрителей ожидают многочисленные забавные и непредсказуемые ситуации, в которые попадают герои.

Действие сериала происходит в красочном городе N. Для воссоздания атмосферы старинного поселения, съемочной команде особенно понравились виды старинной Коломны, где и были запланированы съемки уличных эпизодов. Работа над фильмом проходит в сжатые сроки – всего три дня. За это время планируется запечатлеть локации вокруг Пятницких ворот, на улицах Пушкина, Казакова, Зайцева, Посадской и Лажечникова. В некоторых сценах также принимают участие профессиональные каскадеры, добавляя зрелищности происходящему.