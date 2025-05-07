Коломна стала участником акции, посвященной героям Великой Отечественной войны
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Коломна]
Город Коломна включился в общеподмосковную акцию «Герои Отечества — связь поколений!», организованную в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В годы войны Коломна играла ключевую роль в формировании артиллерийских подразделений, стрелковых частей и отрядов народного ополчения. Предприятия города были переориентированы на производство необходимой для фронта продукции. Кроме того, в Коломне были развернуты более тридцати военных госпиталей, оказывающих помощь раненым.
Более двух десятков тысяч жителей Коломны отправились на передовую, и, к сожалению, более половины из них не дожили до Победы, отдав свои жизни за свободу Родины и мирное будущее своих близких. В знак памяти и уважения к этим героям, их потомки – правнуки – выстроились в форме буквы «V» на территории Мемориального парка Коломны.
«Мы обязаны продолжить дело освободителей, обеспечить стабильность и безопасность нашей страны», - подчеркнул руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.