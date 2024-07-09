Коломна укрепляет деловые и дружеские связи с республикой Беларусь

Две делегации из Коломны посетили мероприятия в Пинском районе республики и в городе-побратиме Молодечно, которые были приурочены Дню Независимости Республики и 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Делегации возглавили председатель Совета депутатов Николай Братушков и заместитель главы округа Ирина Дмитриева.

«Работа по укреплению связей, экономических, культурных и других продолжается. Чтобы не быть далеко друг от друга, стараемся использовать все возможности для встреч и общения. Культура, образование, бизнес – в процессе развития отношений все важно, хочется знать, чем живет регион-партнер. Поэтому с интересом посетили предприятия и с удовольствием приняли участие в празднике», — прокомментировал итоги визита председатель Совета депутатов округа Николай Братушков.

В состав делегации, которая посетила мероприятия в Пинске, также вошел замглавы округа Дмитрий Шаталов. Он рассказал, что Коломна заинтересована в двустороннем сотрудничестве с белорусскими предприятиями. В ходе мероприятий представители российской делегации рассказали об этом партнерам из Беларуси.

Граждане Республики Беларусь с особенным почетом отмечают два значимых для каждого праздника. Российская сторона поздравила жителей республики. Исторические пути России и Республики всегда тесно переплетались.