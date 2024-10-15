Коломна впечатлила участников Международной туристической выставки на Байкале

Музеи и предприятия Коломны развернули свой стенд на международной туристической выставке «Интурмаркет.Байкал» в Иркутске и смогли удивить посетителей коломенскими диковинками и проектами для развития туризма.

Стенд из Коломны заслуженно стал одним из самых посещаемых на форуме. Все три дня желающие подходили изучать округ, его главные исторические и туристические жемчужины, а также угощались вкусной продукцией из Коломны. Особенно участников впечатлил Коломенский Кремль, история округа и представленные лакомства. Примечательно, что на этом мероприятии встретились два талантливых кондитера: Елена Дмитриева из Коломны и Любовь Верхозина из Иркутска. Участница из округа сделала пастилу сладким гербом Коломны, а ее коллега из Сибири — представила сувенир-торт «Иркутск». Обмен опытом и творчеством прошел на ура.

Примечательной для многих оказалась и демонстрация коллекции одежды FOLK авторской мастерской Delini Design. Для создания этого творения использовали ткани озерской фабрики «Товарищества мануфактур Щербакова и сыновей».

Также гостям на коломенском стенде представили возможности автотуризма по округу, рассказали про выставку CARAVANEX и показали, что муниципалитет — достойная площадка для проведения мероприятий разного уровня.

Отметим, что форум собрал более 200 участников-организаций и представителей муниципалитетов со всей России. От Коломны выступили управление по культуре и туризму администрации округа, ТИЦ VISITKOLOMNA, Музейная фабрика пастилы, Музей-мануфактура «Душистыя радости», авторская мастерская Елены Дмитриевой Delini Design и Арт-квартал «Патефонка». Благодаря им Коломна так впечатлила сибиряков.