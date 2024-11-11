Из Коломны в зону СВО отправили более семи тонн дополнительной помощи

В зону специальной военной операции передали еще одну партию дополнительной помощи, собранную в городском округе Коломна.

Адресаты посылок — военнослужащие 236-й гвардейской артиллерийской бригады. В погрузке и отправке собранной помощи участвовал глава муниципалитета Александр Гречищев. Собрать вещи, необходимые для фронта, удалось благодаря неравнодушным жителям округа и местным предпринимателям.

Военнослужащим РФ передадут теплую одежду и дождевики, термосы и строительные инструменты, баллоны с газом. Округ оказывает помощь бойцам на регулярной основе, поэтому проинформирован от первых лиц о необходимых предметах. В этот раз в зону спецоперации передадут более семи тонн груза.

«С начала специальной военной операции сбор дополнительной помощи для российских военнослужащих приобрел невероятные масштабы. К отправке гуманитарных конвоев уже присоединились тысячи жителей Городского округа Коломна: предприниматели, общественные организации, школьники, студенты и волонтеры. Спасибо каждому», — сказал глава Городского округа.

В состав груза также вошли печки-буржуйки, которые для соотечественников своими руками сварили работники Коломенского завода. Буржуйки согреют их физически, а проявленная забота со стороны мастеров — духовно.